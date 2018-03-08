8 Марта: грандиозный флешмоб и привет из космоса

Поздравления с 8 Марта звучат по всей стране. И нередко — весьма оригинально.

Грандиозный флешмоб на Чкаловской лестнице Нижнего Новгорода назвали "Большая открытка". Более 700 мужчин выстроились у стен кремля в живые буквы, сложив поздравление: "С восьмым Марта". Композиция — беспрецедентная по своим масштабам — уже вошла в Книгу рекордов России.

Всероссийская акция "Вам, любимые" второй год подряд проходит в десятках городов страны. И в этом году она получила поистине всероссийских размах. Мужчины дарят цветы женщинам на улицах и площадях, в аэропортах и на вокзалах, в университетах и торговых центрах.

На центральная площади Владивостока волонтеры подарили женщинам более тысячи цветов.

А в Красноярске пришли с букетами в госпиталь ветеранов войны.

В Казани цветы вручали врачам и пациенткам клиники скорой помощи. Получившие цветы женщины радовались и благодарили волонтеров за праздничное настроение.

Необычное поздравление и от клуба Континентальной хоккейной лиги. По случаю праздника весны наставники добавили новое упражнение в тренировки команды. Клубы устроили своеобразную эстафету поздравлений. Видео с необычных тренировок опубликовали в Сети.

Прекрасных дам поздравляли в поездах и на перронах, едва женщины выходили из вагонов. И в самолетах. Сначала — по громкой связи от командиров воздушных судов, а потом и лично, цветами. Их раздавали на большой высоте.

Самой высотной точкой, откуда прозвучали поздравления, стала орбита МКС. Невесомость делала слова особенно весомыми.

А вот Олег Газманов, чтобы поздравить женщин, спустился под землю. Популярный артист раздавал тюльпаны в вагонах метро и переходах подземных станций.

"Это такая замечательная народная акция, когда мужчины дарят цветы женщинам. Это вызывает улыбку, и она передается",- уверен народный артист России.

Мужчины в форме тоже придумали необычные поздравления. Полицейские крутили "восьмерки" на патрульных машинах, военных рисовали сердца в глубоком снегу на танках, а рязанские бойцы ВДВ поздравляли, качаясь на парашютных стропах. Приземлившись, парашютисты сразу же вручали женщинам цветы.

А в Севастополе на флагмане Черноморского флота крейсере "Москва" экипаж совершил праздничное построение.

Акция "Вам, любимые" приобрела мировой масштаб. К ней присоединились и другие страны. Волонтеры дарили цветы в торговых центрах Минска, на проспекте Руставели в Тбилиси и Проспекте вечного спокойствия в Пекине.

В морозной Астане, Сиэтле и на многолюдной Таймс-сквер в Нью Йорке, заснеженной Риге, курортной Анталии и солнечном Бишкеке, в туманном Лондоне — везде волонтеры напоминали миру, что 8 Марта — праздник международный.

Праздничная акция "Вам, любимые" продолжается. Волонтеры и добровольцы во многих уголках России дарят представительницам прекрасного пола цветы. Как обещают организаторы, поздравления в этот праздничный день будут до позднего вечера.