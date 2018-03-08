Пхенчхан встретил российских паралимпийцев метелью

Лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, сноубординг и керлинг на колясках – совсем скоро наши паралимпийцы вступят в борьбу за медали в этих дисциплинах. Тренеры уверены: нейтральный флаг на открытии не главный отвлекающий от настроя фактор, куда важнее метеопрогноз. В Пхенчхане – метель, поэтому самое интересное происходит в олимпийской деревне.

Они, конечно, устали. Позади долгий перелет, еще не успели разобрать чемоданы, но настроение хорошее.

Российская делегация разместились в одном из зданий, заняв этажи с первого по пятый. По соседству команды Греции, Швейцарии и Румынии. В окнах нет никаких опознавательных знаков — российская символика пока запрещена Паралимпийским комитетом. Наши атлеты стараются не обращать на это внимания и признаются, что приехали в южную Корею побеждать.

Уютные номера, в каждом — по два человека, тренажерный зал и столовая размером с футбольное поле. Два массажных кабинета и кабинет первичного приема.

Здоровье атлетов — под постоянным контролем, уверяют врачи российской делегации. Здесь разместился полноценный медицинский центр: можно сдать анализы, пройти курс физиотерапии или, например, отдохнуть после сложного дня. У спортсменов большие нагрузки, и мышечный тонус бывает очень разный.

Бороться за медали наши спортсмены будут в лыжных гонках, биатлоне, горных лыжах, сноуборде и керлинге на колясках. В Пхенчхане выпал мокрый снег, поэтому предстартовые тренировки пришлось отложить.

В Пхенчхан прибыли 29 российских спортсменов. В ближайшее время ожидают титулованную лыжницу Михалину Лысову — четырехкратную чемпиону Паралимпийских игр допустили к соревнованиям в последний момент.

Вовсю идут тренировки. Биатлонистки успели познакомиться с трассой накануне, а горнолыжники виражи и склоны будут изучать 9 марта.

Тренеры прогнозов не дают, но постоянно повторяют: вы — лучшие. Людям с невероятной волей, бесконечно сильным, с большим сердцем и безграничными возможностями.

Позади небольшой перерыв, и вот Пхенчхан снова встречает тысячи гостей со всего мира. Корейские танцы, групповые фотографии, объятия и эмоции — последние часы перед важными стартам. 9 марта — церемония открытия.