Швеция не выдаст Турции Муслима, потому что его там нет

Швеция получила требование Турции арестовать экс-лидера сирийских курдов Салиха Муслима, но не может этого сделать, потому что его там нет. 6 марта он еще был там, встречался с предводителем местных левых Юнасом Шестедтом. Политик находился в Швеции не по приглашению властей, отмечает ТАСС.

Ордер на арест Салиха Муслима, которого подозревают в причастности к терактам, выдан турецкими властями еще в ноябре 2016 года, а требование поступило в Швецию вчера. В понедельник Анкара требовала того же от Берлина. Ранее Муслим был задержан и отпущен в Праге.