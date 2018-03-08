В Восточной Гуте убит журналист

В пригороде Дамаска Восточной Гуте погиб сирийский военный корреспондент Хасан Бадран. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА, журналист был убит во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Других подробностей не приводится.

Ранее в четверг боевики обстреляли колонну из 300 семей, которые направлялись к южному выходу из Восточной Гуты, в населенный пункт Млеха. Позже был открыт минометный огонь и по самому выходу, где находились родственники беженцев, а также несколько съемочных групп российских и западных телеканалов. Всем удалось оперативно эвакуироваться, пострадавших нет.