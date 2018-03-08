Атака на Олимпиаду: Lazarus ни при чем

Северокорейская группировка хакеров Lazarus не стояла за атакой на IT-инфраструктуру Олимпийских игр в Пхенчхане, заявил руководитель исследовательского центра "Лаборатории Касперского" в Азиатско-Тихоокеанском регионе Виталий Камлюк.

Выступая на Security Analyst Summit в четверг, он признался, что о том, кто стоит за киберинцидентами во время зимней Олимпиады, достоверно пока неизвестно, передает РИА Новости.

Ранее оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Южной Корее сообщил, что во время проведения церемонии открытия Игр серверы Олимпиады в Пхенчхане подверглись хакерской атаке. В результате работа сайта Олимпиады была приостановлена до утра следующего дня. Вирус был назван Olympic Destroyer.

Эксперты "Лаборатории Касперского" поначалу думали, что атака была организована кибергруппировкой Lazarus, имеющей северокорейское происхождение. Однако в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что не известные пока хакеры лишь маскировались под Lazarus. Эксперты также отметили, что ряд приемов наряду с некоторыми другими обнаруженными техниками ранее встречались в операциях русскоговорящей группировки Sofacy.