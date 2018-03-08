Катар и НАТО договорились об оборонном сотрудничестве

Катар и НАТО подписали договор о сотрудничестве в области безопасности и обороны. Это произошло в ходе встречи эмира Тамима бен Хамада Аль Тани с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Кроме того, стороны обсудили борьбу с терроризмом, передает РИА Новости.