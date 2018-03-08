Фигурист Ерохов стал вторым в короткой программе на чемпионате мира

Российский фигурист Алексей Ерохов на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в болгарской Софии, занимает вторую строчку по итогам короткой программы среди мужчин. Россиянин получил от судей 76,54 балла.

Первый результат продемонстрировал американский фигурист Алексей Красножон (80,28), а замкнул тройку лидеров представитель Японии Мицуки Сумото (72,94). Отметим также, что еще два российских спортсмена – Артур Даниелян (69,15) и Роман Савосин (65,36), расположились на 8-й и 12-й строчках соответственно.

Произвольную программу фигуристы представят 10 марта.