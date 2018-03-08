Тиллерсон заявил, что не избегает Лаврова

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что не избегает встреч со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Он сообщил о готовности пересечься с ним в столице Эфиопии Аддис-Абебе, но не уверен, что получится – график уже сверстан.

Вместе с тем, шеф американской дипломатии подчеркнул, что даже если встретиться не выйдет, то всегда можно поговорить по телефону, номера у обоих есть. "Любое представление о том, что мы отвергаем дипломатическое взаимодействие, это глупости", — приводит ТАСС слова Рекса Тиллерсона.