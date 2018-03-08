Антон Шипулин стал первым в спринте на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Антон Шипулин на стартовавшем в финском Контиолахти седьмом этапе Кубка мира завоевал золотую медаль в мужском спринте. Россиянин преодолел 10-километровую дистанцию за 23 минуты 51,6 секунды. Примечательно, что спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.

Следом за Шипулиным на пьедестале расположились латвиец Андрей Расторгуев, отставший от победителя на 5,8 секунды, а также француз Кентен Фийон-Майе (+17,3).

Отметим, что эта победа стала для России первой в текущем сезоне. Ранее предыдущим триумфатором в марте 2017 года становился также Шипулин.