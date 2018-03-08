Поведение США приведет к торговой войне и катастрофе

США нарушают законы Всемирной торговой организации, вводя импортные пошлины на сталь и алюминий, об этом заявила министр экономики Германии в письме своему американскому коллеге, передает канал "Россия 24".

Бригитта Циприс считает, что поведение США может создать опасный прецедент и будет иметь негативные последствия для глобальной торговли.

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже на этой неделе Соединенные Штаты введут ввозные пошлины на сталь в 25 процентов и на алюминий в 10 процентов. Все это якобы для "национальной безопасности".

В свою очередь Евросоюз готовится дать США решительный ответ. Об этом сегодня напомнила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Если потребуется, мы отреагируем. Но торговая война — это не наша идея. Это было бы реальной катастрофой для всего мира. Мы вместе представляем 30% мировой торговли", — заявила Могерини.