Трамп гордится тем, что сделал для женщин

Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится экономическими мерами, принятыми его администрацией в пользу женщин. Он объявил об этом в четверг на заседании заседания своего правительства в Белом доме.

Выступая на заседании, глава государства напомнил, что сегодня Международный женский день, и сообщил, что принятые в экономике меры расширят возможности женщин. Он также сообщил, что безработица среди женщин находится на минимальном уровне за последние 18 лет и близка к абсолютному минимуму за всю историю наблюдений.

Трамп также извинился за свои высказывания, сделанные несколько лет назад, будто женщины позволяют ему хватать себя руками, потому что он — "звезда", передает РИА Новости.

Президент США, кроме того, заявил, что может исключить Канаду, Мексику, Австралию и ряд других государств из списка стран, в отношении которых будут действовать американские таможенные пошлины на сталь и алюминий. По словам Трампа, решение будет приниматься на основании того, насколько та или иная страна тесно сотрудничает с США в военной и торговой сферах. "Мы будем довольно гибкими", – пообещал Трамп.

Он напомнил, что размер пошлин составит 25 процентов для стали и 10 процентов для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. Вместе с тем Трамп заявил, что у него будет право регулировать этот показатель в сторону повышения или снижения в зависимости от конкретной страны, пообещав справедливо относиться к этому вопросу и защищать американских рабочих. Он добавил, что официально распорядится о введении сборов уже в четверг, пишет ТАСС.