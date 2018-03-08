Россиянки Мартьянова и Юсова завоевали бронзу чемпионата Европы по фехтованию

Российские рапиристки Марта Мартьянова и Виктория Юсова стали обладательницами бронзовых медалей в индивидуальных соревнованиях юниорского чемпионата Европы по фехтованию. Турнир проходит в Сочи.

Мартьянова не смогла выйти в финал соревнования после того, как в полуфинале со счетом 9:15 уступила итальянской сопернице Мартине Фаваретто. Юсова же также не преодолела стадию 1/2 финала, где она проиграла Леони Эберт из Германии (7:15). По правилам в таком случае обладательницами бронзовых медалей становятся обе неудачницы полуфинала.

Победительницей решающего сражения стала Фаваретто, одержав победу 15:14 над Эберт.