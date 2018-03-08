Авария со скорой в Пушкине: двое пострадали

На улице Учинская в подмосковном Пушкине скорая попала в аварию, пострадали взрослый и ребенок.

Их доставили в больницу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

Обстоятельства происшествия уточняются