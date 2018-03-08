Боевики не дают мирным жителям покинуть Восточную Гуту

Режим прекращения боевых действий в Сирии в целом соблюдается, обстановка стабилизируется, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в этой стране генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге в четверг.

По его словам, из пригорода Дамаска Восточной Гуты готовы выйти не менее 1500 жителей, но лидеры боевиков прилагают все усилия, чтобы не допустить этого. Как рассказал Евтушенко, на "горячую линию" центра поступают звонки от мирных жителей, которые жалуются на невыносимые условия и готовы выйти из зоны деэскалации, даже минуя подготовленный гуманитарный коридор. Это в основном жители населенных пунктов Джисрейн, Хаммурия, Сакба, Кафер-Батна и Хаззэ.

Между тем сирийские власти открыли в четверг дополнительный пункт пропуска Млеха – Джисрейн для выхода мирных жителей из Восточной Гуты. Однако на подходе к пункту пропуска боевики группировки "Фейлак ар-Рахман" расстреляли их. Сожжены три автомобиля, есть погибшие и раненые. Чуть позже из минометов был обстрелян и сам пункт пропуска.

"Огонь ведется, в том числе и во время действия "гуманитарных пауз", в связи с чем, на текущий момент выйти из анклава на пункт пропуска никому не удалось", — цитирует слова Евтушенко РИА Новости.

Генерал сообщил также, что запланированный на утро 8 марта гуманитарный конвой в Думу (Восточная Гута) перенесен из-за участившихся обстрелов боевиками. Он добавил, что оказание гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты будет возобновлено после стабилизации обстановки.

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в очередной раз призвал лидеров боевиков дать возможность покинуть Восточную Гуту всем желающим под гарантии безопасности центра.

Между тем официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил в четверг, что за последние два дня в Восточной Гуте погибли более 100 человек.