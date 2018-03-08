Угроза взрыва "Охотного ряда" оказалась блефом

Угроза взрыва в торговом центре "Охотный ряд" в Москве оказалась ложной. Специалисты тщательно обследовали здание, взрывных устройств обнаружено не было, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Анонимный звонок об угрозе взрыва в ТЦ "Охотный ряд" поступил в правоохранительные органы в четверг вечером. Из здания были эвакуированы более 6 тысяч человек.