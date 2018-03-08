Человек попал под поезд в Царицыно

Пассажирские поезда на Курском направлении Московской железной дороги были задержаны на некоторое время в четверг вечером из-за травмирования человека, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Центральной пригородной пассажирской компании, один человек получил травмы, переходя пути Курского направления в московском районе Царицыно. Туда для проверки выехало дежурное подразделение Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.