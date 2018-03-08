Алексей Швед не спас "Химки" от поражения "Милану"

Баскетбольный клуб "Химки" в матче 25-го тура баскетбольной Евролиги на своей площадке уступил итальянскому "Милану" со счетом 77:86. Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Эндрю Гудлок – в его активе 26 очков. В составе "Химок" же лучшие показатели у Алексея Шведа, набравшего 24 очка.

После поражения подопечные Георгиоса Барцокаса занимают седьмую строчку в турнирной таблице Евролиги, итальянский клуб – на 14-й позиции. В следующую стадию турнира проходят восемь клубов. Возглавляет таблицу московский ЦСКА, который уже гарантировал себе выход в плей-офф.