Российские клубы с поражений стартовали в 1/8 финала Лиги Европы

В футбольной Лиге Европы начались матчи 1/8 финала, в которой принимаю участие сразу три клуба – московские ЦСКА, "Локомотив", а также питерский "Зенит". Первыми в борьбу за выход в четвертьфинал вступили столичные команды.

"Локомотив" проводил выездную встречу против мадридского "Атлетико" и не смог ничего противопоставить одному из лидеров чемпионат Испании. Уже в первом тайме "матрасники" вышли вперед благодаря полузащитнику мадридцев Саулю, который дальним ударом поразил верхний угол вратаря "Локо" Гилерме. В то же время подопечные Юрия Семина в первые 45 минуты игры не нанесли ни одного удара в створ ворот "Атлетико".

Второй тайм начался со второго гола мадридского клуба. После первой атаки хозяев поля с опасной позиции атаковал ворота "Локомотива" лидер команды Антуан Гризманн, но Гилерме смог парировать его удар. Однако отбитый мяч отскочил на нападающего Диего Косты, который и поразил уже полупустые ворота – 2:0.

В дальнейшем игра не изобиловала опасными моментами, однако даже в таком темпе хозяева смогли еще раз поразить ворота "красно-зеленых" – уже на 90-й минуте Коке из центра штрафной расстрелял ворота гостей – 3:0, "Атлетико" отправится на ответный поединок в Москву, имея комфортное преимущество. Игра состоится 15 марта на стадионе "Локомотив".

В другом поединке ЦСКА в Москве принимал французский "Лион". Подопечные Виктора Гончаренко также не смогли переиграть своего соперника и уступили с минимальным счетом 0:1. Единственный гол во встрече был забит на 68-й минуте после того, как гости подали угловой, а бразильский защитник гостей Марсело головой вколотил мяч в ворота "красно-синих". Ответный матч состоится во Франции 15 марта.

В еще двух поединках лондонский "Арсенал" на выезде оказался сильнее "Милана" (2:0), а "Зальцбург" также добился гостевого успеха в противостоянии с дортмундской "Боруссией – 2:1.