Крушение самолета в Техасе: три человека погибли

В штате Техас в аэропорту американского города Ларедо потерпел крушение двухмоторный самолет Piper PA-31. В результате аварии погибли три человека. О происшествии сообщило местное издание Laredo Morning Times.

Как уточняется, инцидент произошел утром в четверг, 8 марта. По словам представителя Федеральной службы гражданской авиации Линн Лансфорд, пилот попытался вернуться на взлетно-посадочную полосу аэропорта после данных о том, что из левого двигателя самолета идет дым. Точную причину крушения пока не удалось установить, передает РИА Новости.

Во время аварии на борту самолета находились три человека. Владельцем воздушного судна был житель города Бруни, глава компании Marshall Aviation Роберт Маршалл.

После крушения самолета международный аэропорт Ларедо был закрыт. В настоящее время ожидаются задержки рейсов.