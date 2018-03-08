Юрий Семин: за "Локомотив" в матче с "Атлетико" не было стыдно

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин после первого поединка 1/8 финала Лиги Европы против мадридского "Атлетико" (0:3) прокомментировал поражение своей команды. По мнению специалиста, его подопечные совершили большое количество ошибок, чем соперник и воспользовался. Однако при этом наставнику не стыдно за свою команду.

"Закончилась ли для нас после поражения Лига Европы? Предпочитаю говорить конкретно о сегодняшнем поединке, — сказал Семин, которого цитирует Спорт24.Ru. – На такой команде, как "Атлетико", у любой команды все может достаточно быстро закончиться, ведь они всегда играют на максимальных оборотах. А мы наделали ошибок и, можно сказать, что сами себе привезли. Соперник нас на этом и подловил. Это основная причина".

"Мне нив коем случае не было стыдно за "Локомотив", ведь в каких-то моментах мы играли с ними на равных, хорошо действовали в тактическом плане. Возможно, стоит брать в расчет то, что для нас это пока старт сезона. К тому же, мы недосчитались двух ведущих футболистов, которые бы могли обострить игру. Кроме результата все остальное положительно. Игроки сражались и получили колоссальный опыт".

Ответный поединок между "Локомотивом" и "Атлетико" состоится в Москве 15 марта.