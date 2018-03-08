В Москве трое подростков пострадали, врезавшись на машине в фонарный столб

В Новой Москве на Калужском шоссе автомобиль столкнулся с мачтой освещения. В результате ЧП пострадали три человека, находящихся в машине. О происшествии сообщили представители пресс-службы столичного управления ГИБДД.

Как уточняется, авария произошла на повороте на дорогу к поселку ЛМС. Всем пострадавшим – от 15 до 18 лет, передает ТАСС.