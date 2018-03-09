Весь пьедестал российский: фигуристы заняли первые три места на чемпионате мира

На продолжающемся в Софии юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар все три места на пьедестале заняли российские спортсмены. Первыми стали наши фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые по итогам короткой и произвольной программ получили от судей 180,53 балла.

Серебряные медали завоевала еще одна пара из России – Полина Костюкович и Дмитрий Ялин с результатом 167,99, а бронзовые медали достались Анастасии Мишиной с Александром Галямовым. Они набрали 167,24 балла.