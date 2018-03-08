В США почти 1 миллион жителей остались без электричества из-за снежного шторма

В ряде штатов на востоке США почти 1 миллион человек остались без электроэнергии из-за сильнейших снегопадов. Такие данные сообщает специализированный портал PowerOutage.us.

Как уточняется, больше всего отключений в штате Массачусетс – порядка 32е тысяч. На втором месте – штат Нью-Джерси (206 тысяч), остров Пуэрто-Рико (158 тысяч), штаты Коннектикут (120 тысяч) и Нью-Йорк (118 тысяч), передает РИА Новости.

По данным полиции, погибли минимум два человека. В Нью-Джерси мужчина получил смертельные ожоги после того, как его автомобиль наехал на провода линии электропередач, упавшие на землю.

Снежный шторм нарушил авиасообщение в стране. В аэрогаванях Нью-Йорка Ла-Гвардия и Ньюйарк отменено около 60 процентов рейсов. В других аэропортах также наблюдаются перебои в работе, сотни рейсов задержаны или отложены.

За последние несколько дней это уже второй удар стихии. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Соединенных Штатах Америки ожидается третья волна непогоды.