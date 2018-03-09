Тренер ЦСКА Гончаренко: мы не заслуживали поражения, и в Лион поедем побеждать

После матча 1/8 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и французским "Лионом" (0:1) главный тренер армейцев Виктор Гончаренко признался, что его подопечные не заслуживали поражения в этой игре. Также он заявил, что в ответной игре ЦСКА будет бороться за победу.

"Если отталкиваться от развития самой игры, то не сказал бы, что мы заслуживали поражения, — сетует наставник "красно-синих", слова которого приводит Чемпионат.Com. – Тем не менее, футбол не заслуживает такого комментария. Мы не можем наладить атакующие действия, и они получались достаточно сумбурными. К тому же нам не помогало и поле из-за чего мы теряли много мячей. Тем не менее, в Лион поедем побеждать, ведь один мяч в гостевой игре способен многое поменять".

Ответный поединок между ЦСКА и "Лионом" состоится 15 марта.