На востоке Канады снегопад оставил без света 35 тысяч потребителей

В трех провинциях атлантической Канады около 35 тысяч потребителей остались без света из-за сильного снегопада. Такие данные сообщил телеканал CBC.

По прогнозам Национального метеобюро, в Новой Шотландии, на Острове принца Эдуарда и Нью-Брансуике за сутки может выпасть до 25 сантиметров осадков. Как предполагают синоптики, снегопады могут продолжиться до субботы, 10 марта.

Непогода стала причиной многочисленных обрывов линий электропередачи, передает ТАСС. К настоящему времени только в Новой Шотландии и Нью-Брансуике без света остались около 34,5 тысячи потребителей. Аварийные бригады восстанавливают поврежденные участки, но информации о сроках завершения работ пока нет. Снегопад сопровождается сильным порывистым ветром (местами порывы достигают 90 километров в час).

8 марта из-за непогоды в регионе были закрыты многие детские сады и школы. Участились дорожно-транспортные происшествия. Власти регионов, попавших под удары стихии, обратились к жителям с просьбой по возможности не пользоваться личным транспортом и переждать непогоду дома.