"Зенит" минимально уступил "Лейпцигу" в 1/8 финала Лиги Европы

В рамках 1/8 финала Лиги Европы санкт-петербургский "Зенит" в первом поединке противостояния на выезде встречался с немецким "Лейпцигом". Подопечным Роберто Манчини не удалось увезти из Германии победу – они проиграли со счетом 1:2. Единственный гол питерцев уже в концовке поединка со штрафного забил Доменико Кришито.

Однако этот гол был забит уже при счете 0:2. В составе немецкой команды забитыми голами отличались Брума и Тимо Вернер. Противостояние продолжится в Санкт-Петербурге 15 марта.

Поражение "сине-бело-голубых" стало третьим для российских клубов. Ранее на стадии 1/8 финала Лиги Европы московский ЦСКА на своем поле уступил французскому "Лиону" (0:1), а столичный "Локомотив" в Мадриде проиграл "Атлетико" (0:3).

В других играх турнира "Марсель" выиграл у "Атлетика" из Бильбао (3:1), лиссабонский "Спортинг" переиграл чешскую "Викторию" (2:0), а "Лацио" разошелся миром с киевским "Динамо" – 2:2.