Футболисты "Мордовии" устроили забастовку из-за долгов по зарплате

В футбольном клубе "Мордовия" игроки команды объявили о забастовке всего тренировочного и игрового процесса из-за образовавшихся задолженностей по зарплате. Известно, что футболисты не получают денег по контракту с осени 2017 года. Об этом сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на "Столицу С".

О таком решении стало известно после того, как футболисты отказались выезжать в Пензу на контрольный поединок против местного "Зенита". Велика вероятность срыва и следующего запланированного матча против "Димитровграда", который запланирован на 11 марта.

Сообщается, что футболисты, проживающие не в Саранске, уехали домой и сообщили о том, что вернутся в Саранск только после того, как на их банковские карты поступят деньги.

Напомним, что "Мордовия" выступает в зоне "Урал-Поволжье" Профессиональной футбольной лиги - третьем по силе эшелоне российского футбола. На данный момент "Мордовия" возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

Клуб из Саранска три года выступал в российской премьер-лиге.