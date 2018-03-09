"Старый маразматик" и "маленький человек-ракета" решили заморозить ядерную программу

Американский президент Дональд Трамп готовится к переговорам с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Провести встречу предложил сам глава КНДР. Об этом сообщил начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи. Он выступил перед журналистами у Белого дома.

Они сравнивали, у кого ядерная кнопка больше, обзывали друг друга, кто "маленьким человеком-ракетой", кто "психом и старым маразматиком". И все-таки, Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся. Об этом у стен Белого дома сообщил помощник южнокорейского президента по безопасности (делегация из Сеула сейчас находится в Вашингтоне).

Во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном тот заявил о своей приверженности денуклеаризации. Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний. Он выразил свое желание встретиться с президентом Трампом.

Это было не письмо, а устное послание, которое южнокорейская делегация передала Белому дому. Трамп на встречу согласился, причем, произойти, она должна до мая. Где именно, пока неизвестно. Но пообещал и дальше проводить совместные с Сеулом военные учения у границ КНДР и сохранять максимальное давление.

Президент США Дональд Трамп считает большим прогрессом достигнутые с КНДР договоренности о начале работы над денуклеаризацией. Это, по его словам, не просто заморозка ядерной программы, но санкции пока будут сохраняться. При этом представитель администрации США на специальном брифинге для журналистов заявил, что Соединенные Штаты не согласятся ни на что, кроме необратимой и проверяемой денуклеаризации КНДР.

Впрочем, и Пхеньяном, похоже, выставлено условие. Ранее на этой неделе на встрече с южнокорейской стороной Ким Чен Ын дал понять, что у Северной Кореи не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима.