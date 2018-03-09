При нападении талибов на КПП в Афганистане погибли 10 полицейских и 7 военных

На севере Афганистана в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" (запрещена в РФ) погибли 10 сотрудников правоохранительных органов и семь военнослужащих. Такие данные сообщил телеканал 1TV, ссылаясь на местную полицию.

Как уточняется, в ночь на 9 марта талибы совершили нападение на КПП в уезде Хваджа Гхар провинции Тахар. На место ЧП оперативно выехало подкрепление из числа местных полицейских, завязалась перестрелка. Девять полицейских были ранены, передает ТАСС.

Не приводится никаких данных о ликвидированных боевиках радикального движения.

В последнее время в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере республики наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов. При этом рядовые члены и полевые командиры радикальных группировок все чаще присягают на верность террористической организации ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в России).