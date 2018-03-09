В ДТП в Якутии погибли четыре человека

В Якутии столкнулись микроавтобус и грузовая машина. ДТП произошло в Горном районе на 155-м километре федеральной автодороги А331 "Вилюй", пишет РИА Новости.

В автобусе ехали 12 человек, в том числе, ребенок. Как сообщили в экстренных службах, погибли четыре пассажира, еще пять ранены.