Водитель-лихач спровоцировал массовую аварию на МКАД

Автомобильный регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, по утверждению автора ролика, вечером 8 марта на Московской кольцевой автомобильной дороге.

Водитель легкового автомобиля, двигавшийся в левом ряду, посчитал, что другие транспортные средства едут недостаточно быстро. Он совершил резкий маневр и потерял контроль над управлением.

Машину занесло, после чего она начала хаотично перемещаться по проезжей части, задев несколько участников движения, один из которых врезался в "отбойник".

О пострадавших в аварии не сообщается.