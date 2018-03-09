Абдеслам впервые рассказал суду о терактах в Париже

Впервые ответить на вопросы судьи согласился главный фигурант дела о терактах в Париже Салах Абдеслам. Во Дворце правосудия в Париже Абдеслам заявил, что не звонил Али Улкади, которого обвинили в том, что он возил Абдеслама на следующий после терактов день.

По словам Абдеслама, Улкади про него не знал, потому что 14 ноября 2015 года его фотография еще не распространялась.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили серию скоординированных нападений в Париже и его пригороде Сен-Дени. Погибли 130 человек, более 350 были ранены. 13 ноября 2015 года Абдеслам был в Париже, ночью вернулся в Брюссель. В Париже он носил на себе пояс смертника, который из-за неисправности не взорвался.

Слушание во Дворце правосудия было отложено более чем на месяц из-за забастовки смотрителей тюрем, передает РИА Новости.