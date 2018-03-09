Лавров и Тиллерсон жили в одном отеле, но так и не встретились

Вместе были в Эфиопии, жили в одном отеле. Но так и не встретились. МИД России предложил госдепу США организовать переговоры Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Но американцы сделали вид, что ничего не слышали. Так что встреча не состоялась. Зато в пятницу министр иностранных дел России поговорил с премьером и президентом Эфиопии. А на пресс-конференции прокомментировал последние события в мире.

Название столицы Эфиопии Аддис-Абебы стало звучать в новостных выпусках за несколько дней до визита главы российского МИД Сергея Лаврова. Все ждали, что, помимо основной программы, здесь, "на полях", он встретится с главой госдепартамента США Рексом Тиллерсоном.

В последний раз они виделись в декабре прошлого года в Вене, на заседании совета министров ОБСЕ. Шанс пообщаться был и в середине января года нынешнего, когда Лавров прилетел в Нью-Йорк на заседания Совета безопасности ООН по проблемам Афганистана и нераспространения оружия массового поражения.

Москва направила предложение о встрече еще 2 марта, но на этой неделе в госдепартаменте сделали вид, что впервые об этом слышат, да еще обвинили российскую сторону в дезинформации. После такой бесцеремонности молчать было нельзя.

Программы переговоров Лаврова и Тиллерсона в Аддис-Абебе полностью совпадают: председатель комиссии Африканского союза, президент Эфиопии, премьер и глава МИД. Только делегации Афросоюза на встречах с российским министром представительнее, да и в целом надежд на Москву здесь больше. В этом году страны отмечают 120-летие установления дипломатических отношений друг с другом. Здесь помнят вклад России в дело освобождения от колониального господства. Накануне у Лаврова был свободный вечер, две делегации жили в одном корпусе отеля в Аддис-Абебе. Возможностей встретиться и обсудить международную повестку было предостаточно. Тем более что беспокойные американские сенаторы как раз предложили Тиллерсону обновить договор СНВ-3, после презентации новых российских вооружений.

Но, по некоторым данным, Тиллерсон предпочел переговорам с российским коллегой прием в американском посольстве. А утром уехал ни свет ни заря. Что, впрочем, никак не сказалось на ходе работы российской делегации и Эфиопии.