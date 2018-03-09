Шипулин взял золото, несмотря на недомогание

В российской истории чаще него побеждали только Ольга Зайцева и Владимир Драчев, а феноменальной серии из восьми побед в восьми сезонах подряд вообще нет ни у кого из наших биатлонистов, разве что у соседа, почти "белоруса" Бьорндалена. После двух месяцев без нормальной практики, года без золотых медалей и впервые без участия в Олимпиаде Антон Шипулин не оставил шансов соперникам в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Уже после победного финиша он написал жене: "Я старался", а журналистам: "Я доказал, что не халявил, пока все бегали в Пхенчхане".

После настолько хладнокровного взятия огневого рубежа — все пять мишеней и ни единого промаха, словно и не было сильного ветра, — мало кто сомневался: золото этапа Кубка мира в финском Контиолахти — у него в кармане. И 23 минуты 51 секунда, за которые Шипулин проходит десятикилометровую дистанцию в спринте, становятся уже делом техники. Даже голос комментатора не заглушил, как на заснеженных склонах болельщики скандировали: "Антон!"

Еще до старта под ставшим для него счастливым 19-м номером лидер российской сборной дал обещание: его победа станет подарком для всех женщин. И слово Шипулин сдержал.

"Посвящаю эту победу всем женщинам, которые празднуют международный женский день. Счастья вам, любви и семейного благополучия", — сказал Шипулин.

Эта гонка запомнится многим. Легендарный Бьорндален, который к финишу приходит 12-м, и это, очевидно, завершение его карьеры. Отсутствие лидера общего зачета француза Фуркада — простудился. И многочисленные флаги с названиями самых разных российских городов, написанных прямо поверх триколоров.

А ведь перед стартом Антон чувствовал себя неважно. Думал даже, что начал терять спортивную форму. Тем ценнее победа.

В поздравлениях болельщиков — вся лента. Тысячи пожеланий и теплых слов. Многие обратили внимание на эти: "Восхищаюсь! Благодарю тебя за букет победителя. Очень ценю, порадовал!"

Букет, с которым он стоял на пьедестале, Шипулин, как и обещал, подарил сестре Насте. На Олимпиаде в Пхенчхане она завоевала сразу три медали. Одну хотела передать брату, ведь сам он на Играх в Корее выступить так и не смог, хотя конкретно к нему не было никаких допинговых претензий. И, ожидая до последнего решение МОК, Антон продолжал тренироваться. Теперь очевидно: не зря.

- Что бы ты сказал тем людям, которые взяли и отняли у тебя мечту жизни фактически? Ты не выступал в Корее. Сейчас ты – чемпион, — поинтересовался у Шипулина спортивный комментатор ВГТРК Дмитрий Губерниев.

- Ну, не поехал на Олимпиаду — ничего страшного. Время назад уже не вернуть. Надо доказывать свою форму, свой статус после Олимпиады. Слава Богу, у меня все получилось. Есть победа, есть гимн и есть флаг. В Тюмени все вместе споем, — отметил Антон Шипулин.

Финское золото Шипулина — первое в копилке российских биатлонистов в этом сезоне и прекрасный задел для финала в Тюмени, где российская команда обязательно покажет, на что способна.