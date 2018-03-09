США решили ударить по союзникам

Брюссель надеется, что 25% за сталь и 10% за алюминий он будет переплачивать Штатам только до 10 марта. Реакция Евросоюза на подписанный Дональдом Трампом "пакт о торговой войне с ЕС" похожа на лавирование. Меркель предупреждает, что в этой битве "все проиграют", финское правительство требует прекратить "трансатлантические издевательства", а еврокомиссар по вопросам торговли обещает переубедить Трампа или подать жалобу в ВТО. Штаты интригу усугубили, заявив, что принимают заявки на исключение из санкционных списков до 8 апреля. Какова ситуация по обе стороны Атлантики?

"Дональд Трамп грозит развязать торговые войны по всему миру" — такие тревожные прогнозы перед подписанием указа чаще всего звучали в прессе и экспертной среде. Глава Белого дома и не пытался развеять страхи и выбрал воинственную риторику.

"Американская сталелитейная и алюминиевая промышленность была разорена агрессивными внешнеторговыми практиками, это был штурм нашей страны", — заявил Дональд Трамп.

Указ о повышении пошлин на импорт алюминия на 10%, стали — на 25% президент зачитал в окружении благодарных рабочих из Кентукки. Но оказалось, что из новых жестких правил будут исключения. Пока идут переговоры по новому торговому соглашению, повышение пошлин не коснется Канады и Мексики. Как-то уладить вопрос президент США пообещал и с Австралией. А вот остальным Трамп как бизнесмен предложил поторговаться.

Он пообещал скидки на импортные пошлины тем, кто пустит американские товары к себе на рынок и будет платить по счетам за членство в НАТО. То есть Китай в стороне, а удар нацелен на таких главных американских союзников, как Британия, Германия, Южная Корея, Япония. Сенаторы шокированы, ведь, к примеру, Китай это сильно не заденет. В знак протеста в отставку подал главный экономический советник Белого дома Гарри Коун.

В торговых войнах нет выигравших, предупреждают президента США сенаторы. Причем обеих партий. Это — выстрел в ногу — в таком духе высказались и представители промышленности. Они прогнозируют серьезные рост цен в США на самый широкую линейку товаров.