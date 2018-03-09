ЕС пожалуется на США в ВТО, которую Трамп хочет разрушить

Штаты бьют по Европе. Европа отвечает. Каковы позиции сторон в торговой войне?

Размышлять над тем, чем ответить Трампу, и выражать надежду на то, что отвечать не придется, в Европе начали одновременно, поэтому, когда президент США все-таки поднял пошлины, ответ был более-менее готов.

"Мы собираемся ввести набор контрмер на сталь и алюминий, а также на другую американскую продукцию, с которой будет взиматься пошлина", — заявила Сесилия Мальмстрем, комиссар ЕС по торговле.

"В рамках ВТО мы договорились о пошлинах на апельсины, табак, бурбон", — сказал Пьер Московиси, комиссар ЕС по финансам.

Возможно также введение пошлин на продукцию американского машиностроения, например, на ввоз мотоциклов. Вероятно, новый торговый режим усилит нежелание европейцев покупать в Штатах сжиженный газ или в перспективе снизит их готовность приобретать продукцию американского ВПК. Ведь по существу, по бухгалтерии эти торговые барьеры, которые выстраиваются по обеим берегам Атлантики, ничем не отличаются от экономических санкций и контрсанкций. В реакции еврочиновников читаются вопросы: зачем, за что?

"У нас есть некоторое беспокойство за состояние международных отношений. Если вы вводите пошлины против союзников, то возникает вопрос: кто тогда враг?" - отметил Марио Драги, глава Европейского Центробанка.

С другой стороны, давно было понятно, что выполнять предвыборные обещания и «делать Америку снова великой» президент США будет как раз за счет союзников, за счет их тысяч, десятков тысяч рабочих мест.

О том, что Европа может полагаться только на себя, Ангела Меркель говорила и после саммита «большой семерки» на Сицилии, и после встречи «большой двадцатки» в Гамбурге. Суть происходящего газета Bild объясняет языком военного плаката: "Трамп атакует Германию". Точно так же это воспринимают и в немецком правительстве.

"Эти пошлины сильно ударят по нашей алюминиевой и стальной промышленности. Проблема мирового перепроизводства в этих двух секторах не может быть решена за счет односторонних действий США", — уверен Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии.

Это правда — стали и алюминия в мире производится больше, чем нужно. До сих пор государство стояло в стороне, а проблема регулировалась, с одной стороны, естественным рыночным путем банкротств, слияний и поглощений, а с другой, — механизмами Всемирной торговой организации. Именно к ней и собираются апеллировать европейские лидеры, несмотря на явное намерение Трампа как раз ВТО-то и разрушить.

"Действовать против международных торговых принципов — это экономический национализм, а такие меры никогда не бывают правильными. Считаю, что для ЕС важно реагировать в рамках ВТО, а также быстро и пропорционально", — подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон.

Поиск пропорционального ответа может быть неразрешимой задачей, потому что судить об этом будут не в Брюсселе, а в Вашингтоне. Любая реакция Европы, если она сделает Америке больно, рискует показаться господину Трампу непропорциональной.

Любую войну, в том числе и торговую, как известно, просто начать и сложно закончить. Это означает, что все может и не ограничиться сталью, виски и мотоциклами. Например, известно, что президента США сильно раздражают немецкие автомобили на американских дорогах.