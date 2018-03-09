Навстречу выборам: Жириновский поагитировал в СИЗО, а Бабурин - в реабилитационном центре

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Президентские выборы 5 часов назад
Навстречу выборам: Жириновский поагитировал в СИЗО, а Бабурин - в реабилитационном центреЧитайте нас в Telegram
Досрочное голосование началось в труднодоступных районах Республики Коми. Членам избиркомов пришлось добираться до своих участков на вертолетах, вездеходах и снегоходах, а в десять отдаленных деревень — даже пешком.
СИЗО №6 — единственный женский следственный изолятор в Москве. С мамами, подозреваемыми в совершении преступлений, здесь живут и их дети до трех лет. В СИЗО пришел Владимир Жириновский, поздравил всех с прошедшим праздником и отметил, что мужчины даже представить не могут, через что проходит женщина, родившая ребенка.
Жириновский как кандидат в президенты подчеркивает: он настаивает на гуманизации уголовного законодательства.
"Там, где дети, беременные женщины, надо минимально наказывать, отсрочку давать при условии, что вы будете с ребенком находиться дома, под домашним арестом, зачем же лишать свободы? Вы же должны с детьми быть рядом. Ребенок же не виноват, он же не понимает, что случилось с мамой. Мы будем добиваться улучшения всей нашей судебной системы, чтобы на первом месте были человек, его свобода, его хорошая жизнь", — отметил лидер ЛДПР.
По мнению Жириновского, с советских времен в России сохраняется обвинительный уклон в правоохранительной системе. Оправдательные приговоры выносятся редко. Половина из тех, кто сейчас за решеткой, считает кандидат, могла бы быть наказана по-другому.
"По нашему плану, в тюрьмах должны сидеть только убийцы, мошенники, крупные воры — ограбил банк, например, на миллиарды — и наркодилеры, то есть самые опасные. А там, где по мелочевке, по налогам где-то небольшие суммы, сумочку украли, там зачем большие сроки?" - недоумевает Жириновский.
Максим Сурайкин в Алтайском крае, в городе Рубцовск, увидел то, что осталось от некогда мощного тракторного завода. Чтобы навести здесь хоть какой-то порядок, некоторые здания уже пытались снести — не смогли, слишком крепко построены.
Впрочем, другое предприятие в Рубцовске – "Алтайвагон" - работает стабильно. Сурайкин поговорил с рабочими и рассказал, почему, на его взгляд, надо возвращаться к советской модели экономики.
"Надо развивать производство на государственном инвестировании, может быть, частный сектор, как в Китае, магазины мелкие, мелкое производство, но крупные предприятия все же без государственного инвестирования не выживут", — отметил кандидат на пост президента от «Коммунистов России».
В местном Дворце культуры — встреча с жителями.
Большое хозяйство в Калужской области содержат те, кто еще недавно был зависим от наркотиков или алкоголя. Его называют "Тиль" и расшифровывают как "теплота, искренность, любовь". Из козьего и коровьего молока делают пять видов сыров. Здесь постоянно что-то строят, создают, и те, кто действительно этого хотят, излечиваются.
Реабилитацию здесь прошли уже сотни человек. Сергей Бабурин считает борьбу с наркоманией и поддержку таких учреждений одной из приоритетных задач.
"Государство должно обеспечить целевые программы по борьбе с наркоторговцами и наркозависимостью. Только тогда мы сумеем победить, когда будет системная работа, а не только надежда на отдельных энтузиастов", — уверен Бабурин.
В штабе Григория Явлинского подвели промежуточные итоги агитационной кампании кандидата: посетил 15 городов, проехал 35 000 километров, 1600 человек по всей стране распространяют агитматериалы. Эту кампанию в штабе называют самой масштабной для партии "Яблоко" за последние 15 лет.
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