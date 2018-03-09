Такого не показывали в кино: на "России 1" - режиссерская версия "Большого"

"Здесь все так и происходит. Это настоящий балет — именно так профессиональные танцовщики и балетмейстеры отзываются о фильме Валерия Тодоровского "Большой". 9 марта на телеканале "Россия 1" — большая премьера. То, что не было показано на киноэкранах, зрители увидят на экранах телевизионных.

Канал "Россия 1" приглашает заглянуть в удивительный мир балета, в закулисье самого знаменитого театра мира и на легендарную сцену. Но что скрывается за внешней красотой и помпезностью?

Через что придется пройти юной героине на пути из маленького городка на сцену Большого театра?

"Это история Золушки, но там есть и много другого. Это реалистичная история Золушки", — отметил режиссер и продюсер фильма Валерий Тодоровский.

В "Большом" — золотой актерский состав: Александр Домогаров, Валентина Теличкина, Алиса Фрейндлих.

Фильм Тодоровского 9 марта именно в телеэфире станет поистине большим. Впервые зритель увидит режиссерскую версию картины. Такого не показывали в кино. Сцены и эпизоды, которые пришлось вырезать в угоду кинотеатральному хронометражу, вернутся на свои места, чтобы эта теперь и теледрагоценность заблестела и заиграла новыми оттенками чувств так, задумывали авторы картины.

"Это очень человеческая история. Хорошо, что она не одноярусная. Про этот фильм интересно думать, его хочется еще раз посмотреть", — сказала народная артистка России Валентина Теличкина.

Кино о безмерном таланте и настоящей дружбе, о любви, страсти и предательстве, о том, как через травмы и боль идти к мечте всей жизни и как непросто сделать правильный выбор: продолжить путь или от мечты отказаться.

Все перипетии нелегкой, но очень яркой женской судьбы вместе с героиней "Большого" зрители канала "Россия 1" переживут вечером 9 марта. Удастся ли ей стать примой самого прославленного театра, имя которого в мире стало нарицательным?