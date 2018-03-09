Западные Балканы затопило, уровень воды будет расти

Западные Балканы затопило после сильных дождей, передает канал "Россия 24". В Сербии в нескольких районах ввели режим ЧС. Из-за опасности оползней дороги укрепляют мешками с песком, к работам привлекли военных.

В Албании пришлось спустить воду с трех плотин электростанций, чтобы спасти их от разрушения. Затоплены тысячи гектаров земли.

В Черногории от наводнения пострадали исторические здания в популярных курортных городах Будве и Которе. Синоптики предупреждают: уровень воды во всем регионе в ближайшие дни будет расти. Там прогнозируют потепление, которое ускорит таяние снега.