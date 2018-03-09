"Союз" с четырьмя спутниками стартовал с космодрома Куру

Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с четырьмя европейскими спутниками стартовала с космодрома Куру, что во Французской Гвиане, с получасовым опозданием. Пуск пришлось отложить из-за сильного ветра.

По данным "Интерфакс", космические аппараты отделятся от разгонного блока "Фрегат-МТ" через два часа после запуска.