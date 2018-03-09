Заявление СБУ о планах переворота в Киеве сравнили со сценарием дешевого боевика

Данные Службы безопасности Украины о планах переворота в Киеве похожи на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира, заявил лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Так он прокомментировал заявление СБУ о готовившемся арестованным Владимиром Рубаном теракте совместно с руководством ДНР.

"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно", – цитирует заявление Захарченко РИА Новости.

Со своей стороны представитель движения "Украинский выбор — право народа" Василий Нимченко заявил, что Рубан ни к "Украинскому выбору", ни к лидеру организации Виктору Медведчуку никакого отношения не имеет. Информацию о связях Рубана с организацией Нимченко назвал дезинформацией.

По его словам, политические оппоненты "работают над дискредитацией миротворческой деятельности, которую ведет "Украинский выбор" и его лидер Виктор Медведчук по возврату незаконно удерживаемых лиц".

Владимир Рубан накануне был задержан сотрудниками СБУ при попытке выехать из ДНР на подконтрольную украинским властям территорию. По данным СБУ, в машине у него было обнаружено большое количество оружия. Задержанный подозревается в подготовке массовых терактов в Киеве и незаконном хранении оружия.

Глава СБУ Василий Грицак обвинил руководителей ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с Рубаном. Кроме того, Грицак заявил, что Рубан еще с 2013 года активно сотрудничал организацией Медведчука "Украинский выбор — право народа".