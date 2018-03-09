Расстрел в Дагестане устроил сотрудник ППС

Бойца Росгвардии и мирного жителя в ходе бытового конфликта в Дагестане застрелил сотрудник ППС.

Ранее сообщалось, что в Каякентском районе погибли два росгвардейца.

Преступника задержали, хотя он пытался скрыться с места преступления, передает РИА Новости.