Вашингтон сконцентрируется на давлении на Москву

Американский Минфин сконцентрируется на давлении на Россию. Как уточнила заместитель главы ведомства Сигал Манделкер, для разработки новых санкций будет использован так называемый "кремлевский список". Необходимость рестрикций она объяснила ситуацией на Украине и в Крыму. Еще одной причиной, по словам замминистра юстиции США, стало якобы имевшее место вмешательство в выборы президента Соединенных Штатов.

"Кремлевский список" появился в январе, он содержит в себе имена "политических фигур высокого ранга и олигархов", напоминает ТАСС.