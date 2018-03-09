Домрачева стала первой в спринте на этапе Кубке мира по биатлону

На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоялась индивидуальная спринтерская гонка на 7,5 км у женщин. Лучшее время показала белорусская спортсменка Дарья Домрачева, прошедшая дистанцию за 20 минут 56,8 секунды. Россиянки не сумели попасть в первую двадцатку.

Второй в спринтерской гонке стала Франциска Хильдебранд из Германии, уступившая лидеру всего 0,5 секунды. Тройку лучших замкнула итальянка Лиза Витоцци (+5,5 секунды отставания). Лучшая из россиянок Дарья Виролайнен – 24-я (+ 1.09,8). Ульяна Кайшева оказалась 25-й (+ 1.12,3), Виктория Сливко — 37-й (+ 1.28,0), Екатерина Юрлова-Перхт — 44-й (+ 1.50,2), Светлана Миронова — 57-й (+ 2.06,3).

Напомним, что 8 марта в мужской спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти победу одержал россиянин Антон Шипулин.