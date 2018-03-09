Американские пошлины называют противозаконными и собираются обратиться в суд

На первый план сегодня вышла тема пошлин США на импорт алюминия и стали — 10 и 25 процентов соответственно. Это может полностью изменить расстановку сил на мировом рынке металлов. По распоряжению Дональда Трампа новые тарифы вступят в силу через 15 дней.

"Сегодня, устанавливая тарифы на импорт стали и алюминия, я защищаю национальную безопасность Америки. Мы неоднократно сталкивались с демпингом. Давление было сильнее чем где бы то ни было. И это вынуждало наши предприятия уходить из бизнеса. Да мы хотим, чтобы в нашу страну поставлялись большие объемы стали, но на справедливых условиях. Мы хотим, чтобы наши рабочие были защищены. Откровенно говоря, мы хотим защитить наши компании. В то же время мы не станем вводить новые налоги на товары, произведенные в США. Не хотите платить налог — переносите свою фабрику в США, и налога не будет", — заявил Трамп.

Однако правила предполагают исключения. Вашингтон собирается их сделать для Канады и Мексики. По крайней мере, пока есть такие планы. Как будут развиваться их торговые отношения и есть ли смысл вводить дополнительные сборы, покажут переговоры по пересмотру североамериканской зоны свободной торговли. Переговоры идут и с другими странами.

"Сейчас мы ведем переговоры с Китаем, не знаю, что из этого получится. Так или иначе мы собираемся сократить торговый дефицит с КНР. На данный момент этот показатель не меньше 500 миллиардов долларов. А если добавить сюда интеллектуальную собственность, он еще больше. В то же время, учитывая особый характер отношений с Канадой и Мексикой, мы хотим сначала посмотреть, удастся ли нам прийти к соглашению по НАФТА, а пошлины пока придержим", — продолжил президент.

А вот Оттава считает некорректным связывать новые пошлины с переговорами по торговому соглашению НАФТА. Об этом журналистам заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Логично и правильно, что для Канады было сделано исключение. Невообразимо, чтобы наша страна могла представлять угрозу. Ведь мы — полноправный партнер США по объединенной системе аэрокосмической обороны в НАТО, а также, согласно американскому законодательству, являемся частью военно-промышленной базы. Что касается переговоров по НАФТА, мы поддерживает модернизацию соглашения. Считаем, что достижение результата выгодного для всех трех сторон, вполне возможно", — подтвердила Фриланд.

И вот реакция России на американские пошлины на алюминий и сталь. Ее озвучил торговый представитель нашей страны в США Александр Стадник.

"Такого рода меры приводят только к росту протекционистских настроений в экономическом мире. И вообще, любые такие ограничения, я имею в виду санкции, односторонние тарифы, оказывают негативное воздействие на весь международный рынок", — заявил Стадник.

По его словам, такие шаги никогда не завершаются хорошо.

Он напомнил: крупные европейские и международные чиновники и политики, как то: президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава МВФ Кристин Лагард, уже отметили, что подобные действия США могут привести к торговым войнам. В списке экспортеров алюминия в США Россия занимает третье место, а стали — девятое.

Не исключено, что Россия обратится в суд ВТО из-за действий США. Об этом СМИ заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Сергей Жигарев.

"Судя по всему, решение окажет большое влияние, как на экономические связи Японии и США, так и на всю мировую экономику. Мы ответим на это надлежащим образом, исходя из того, какое влияние пошлины окажут на работу японских компаний и в соответствии с положениями ВТО", — считает министр иностранных дел Японии Таро Коно.

Кабмин Германии назвал действия США и вовсе противозаконными. Представитель правительства Георг Штрайтер сообщил журналистам, что проблему американских пошлин ЕС обсудит на саммите в марте. Он подчеркнул, что Евросоюз настроен решительно в этом вопросе. Прокомментировала ситуацию и Ангела Меркель.

"Естественно, нет ничего хорошего в том, что нам вводят пошлины. Это серьезная нагрузка на экономику. И самое главное, всем понятно: никто не выиграет от такого решения. Это просто невозможно. И поэтому со стороны Европы необходимо дать скоординированный ответ", — заявила политик.

Солидарны с Германией и во Франции. Министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр заявил, что сожалеет о решении США:

"Хочу заявить совершенно четко, в торговой войне между США и остальным миром проиграют все. Поэтому с нашими европейскими партнерами мы изучим ситуацию и возможные последствия как для Франции, так и для всего Евросоюза, а также определим меры, которые могут быть приняты сообща всеми странами блока. Только совместный ответ может быть эффективным".

В ЕС рассчитывают уже завтра получить подтверждение от США о том, что Евросоюз освобожден от пошлин на металлы.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли региона Сесилия Мальмстрем. Она добавила, что в субботу проведет переговоры с партнерами из США и Японии. В противном случае Еврокомиссия готова начать разбирательство с США в рамках ВТО.

Против импортных пошлин и мировой бизнес. Уже высказался Илон Маск. Но при этом, глава "Теслы" через соцсети попросил американского президента решить вопрос с пошлинами на китайские машины.

"Я в целом против импортных пошлин, однако действующие правила крайне осложняют нам задачу. Это все равно что участвовать в олимпийском забеге в свинцовых кроссовках. Например, с американской машины в Китае взимают пошлину 25%, а с китайской в США — только 2,5%, в 10 раз меньше", — написал он в твите.



Илон Маск уже поднимал этот вопрос, когда президентом был Барак Обама. Но реакции от Белого Дома тогда не последовало.