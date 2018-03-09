Около Праги задержали более 20 нелегальных мигрантов

Чешские полицейские задержали в пятницу вблизи Праги небольшой грузовой фургон, в котором находились 22 гражданина Ирака, Сирии и Турции: 18 взрослых и четверо детей. Водитель намеревался переправить их в Германию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Ярослава Ибегея, все мигранты задержаны, одна из женщин была беременна – ей понадобилась помощь медиков.

Большую часть беженцев передали в полицию по делам иностранцев. Дело еще трех задержанных иностранцев, которые, по версии следствия, являются организаторами переправки, будет рассматриваться в суде.