Мирные жители не могут покинуть Восточную Гуту

Сирийские боевики продолжают обстреливать жителей, пытающихся покинуть пригород Дамаска Восточную Гуту, за сутки из анклава никто не вышел, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге в пятницу.

По его словам, обстановка в Восточной Гуте остается сложной. Вместе с тем совместный координационный центр за последние несколько дней отмечает снижение числа нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии в целом.

Второй день продолжает действовать временный коридор в направлении Джисрейн – Млеха, отметил представитель Центра. Там дежурят бригады скорой помощи, развернуты медпункт, пункт раздачи горячего питания, подготовлен транспорт для перевозки мирных жителей в безопасные районы.

Как сообщил Евтушенко, на "горячую линию" Центра продолжают поступать сообщения о бедственном положении населения Восточной Гуты. "Доведенные до отчаяния люди готовы прорываться из зоны деэскалации, даже минуя пункты пропуска", — цитирует слова генерала РИА Новости.

Он рассказал также, что российские военные доставили жителям населенного пункта Дарваша провинции Дамаск 1,9 тонны продуктов и медикаментов. Кроме того, военные Центра обеспечили и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в город Дума. На 13 грузовиках в нуждающийся город было доставлено 74 тонны продовольствия и медикаментов. Российские военные врачи за сутки помогли 66 сирийцам, в том числе 27 детям.

Выступая на брифинге, генерал Евтушенко заявил и о том, что отдельные представители незаконных вооруженных формирований пытаются выйти на власти Сирии и Центр по примирению для обсуждения вопроса о размежевании с группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Между тем сирийское национальное агентство со ссылкой на полицию сообщает, что боевики подвергли в пятницу минометному обстрелу квартал Джарамана на окраине Дамаска, погибли женщина и ребенок.