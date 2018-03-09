Баскетболисты ЦСКА разгромили "Уникаху" в Евролиге

В матче 25-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московские армейцы принимали у себя дома испанскую "Уникаху". Встреча прошла с подавляющим преимуществом хозяев паркета. ЦСКА был сильнее в каждой четверти. Итоговый счет – 101:76 в пользу "красно-синих".

Самым результативным у армейцев оказался защитник Нандо де Коло. Он сумел "настрелять" 23 очка. Лучшим в составе соперника стал Неманьи Недович (15 баллов).

ЦСКА одержал восьмую победу в последних девяти играх, продолжая лидировать в регулярном чемпионате Евролиги. Следующим соперником россиян станет действующий чемпион турнира – турецкий "Фенербахче".