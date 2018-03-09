Около 60 машин столкнулись в Мичигане

На шоссе в американском штате Мичиган в пятницу столкнулись около 60 автомобилей, в том числе много грузовых фур. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, есть пострадавшие, три человека госпитализированы, но их жизни находятся вне опасности. Причиной масштабного ДТП стал сильный снегопад, из-за чего видимость на дороге серьезно снизилась.