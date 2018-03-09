В белорусской шахте завалило рабочих

В шахте белорусского предприятия "Беларуськалий" произошло обрушение породы. Под завалами оказались двое рабочих, их судьба пока неизвестна.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС республики в пятницу вечером. По предварительной информации, в шахте обрушились породы кровли с выбросом метана.

Специалисты военизированной горноспасательной части предприятия провели необходимые работы для снижения концентрации паров метана в воздухе и начали разборку завала. Причина ЧП выясняются, передает ТАСС.